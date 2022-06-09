На окупованій Донеччині РФ призначила нового гауляйтера

В окупаційній «владі» Донецької області відбувається ротація

Окупаційна російська «влада» призначила нового гауляйтера на Донеччині. Новим керівником так званого «уряду» став росіянин Віталій Хоценко. Про це у своєму Telegram-каналі 8 червня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зауважив, що це вперше відверто окупаційна влада призначила на «керівну посаду» на окупованих територіях людину з Росії.

За його словами, в окупаційній «владі» Донецької області зараз відбувається ротація. Крім того, ротація «уряду» окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнка.

Саме Кірієнко доставив наказ щодо призначення Віталія Хоценка і проконтролював його виконання. Згодом відбувся візит Пушиліна та Кірієнка в Маріуполь.

«Влада передається росіянам напряму», – написав Андрющенко.

На його думку, росіяни також цілком відкинули ідею про так званий «референдум».

«Ніяких референдумів. Ніяких гречок. Пряма інтеграція в Росію набирає обертів», – резюмував радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, раніше запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно.

Також гауляйтеру росіян у Чорнобаївці оголошено підозру (відео).

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