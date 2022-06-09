На окупованій Донеччині РФ призначила нового гауляйтера
В окупаційній «владі» Донецької області відбувається ротація
Окупаційна російська «влада» призначила нового гауляйтера на Донеччині. Новим керівником так званого «уряду» став росіянин Віталій Хоценко. Про це у своєму Telegram-каналі 8 червня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зауважив, що це вперше відверто окупаційна влада призначила на «керівну посаду» на окупованих територіях людину з Росії.
За його словами, в окупаційній «владі» Донецької області зараз відбувається ротація. Крім того, ротація «уряду» окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнка.
Саме Кірієнко доставив наказ щодо призначення Віталія Хоценка і проконтролював його виконання. Згодом відбувся візит Пушиліна та Кірієнка в Маріуполь.
«Влада передається росіянам напряму», – написав Андрющенко.
На його думку, росіяни також цілком відкинули ідею про так званий «референдум».
«Ніяких референдумів. Ніяких гречок. Пряма інтеграція в Росію набирає обертів», – резюмував радник мера Маріуполя.
Нагадаємо, раніше запорізький гауляйтер похвалився, як Росія краде українське зерно.
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