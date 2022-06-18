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    Події в Україні

    Через обстріл на Донеччині знеструмлено фільтрувальну станцію: де немає води

    Частина мешканців Донеччини залишилась без води - Через обстріл на Донеччині знеструмлено фільтрувальну станцію: де немає води
    Частина мешканців Донеччини залишилась без води
    фото з відкритих джерел

    На фільтрувальній станції ведуться ремонтні роботи

    У ніч на 18 червня у зв`язку з бойовими діями з 03:00 було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію на Донеччині. Про це повідомляє Покровська міська рада.

    Наразі водопостачання споживачів у Покровську припинене.

    Фільтрувальна станція запрацює після проведення ремонтних робіт.

    Подача води в повному обсязі буде здійснюватися після відновлення електропостачання та ліквідації аварійної ситуації.

    Нагадаємо, 29 травня Краматорськ та сусідні міста залишились без електроенергії. Унаслідок бойових дій було перебито високовольтну лінію електропередачі на Донеччині.

    Російські окупанти можуть перейти до наступу на Слов'янськ і Краматорськ найближчим часом.

    За минулу добу на Донбасі ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Через обстріл на Донеччині знеструмлено фільтрувальну станцію: де немає води