Суд арештував мешканку Маріуполя, яка закликала росіян «скоріше звільнити місто»

Маріуполь знаходиться у блокаді російських солдат більше місяця

Ховаючись від ворожих обстрілів в укриттях Маріуполя, підозрювана всеодно виправдовувала дії окупантів

Суд арештував 43-річну мешканку Маріуполя з можливістю внесення грошової застави на суму 992 тис. грн, яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у березні 2022 року жінка, ховаючись від ворожих обстрілів разом з іншими маріупольцями у приміщенні Маріупольської камерної філармонії, із власних ідеологічних міркувань неодноразово виправдовувала дії окупантів.

У подальшому під час евакуації з Маріуполя підозрювана, перебуваючи на російському блокпосту, прославляла загарбників та просила їх «скоріше звільнити місто».

Жінці оголошено підозру за пропаганду війни (частини 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що в Україні триває 39-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Росія заявила, що на прохання президента Туреччини окупанти відпустять іноземців з Маріуполя. Відомо, що ворог відкриє коридор для евакуації. «Зелений коридор» мали відкрити опівночі 3 квітня.