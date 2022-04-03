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    Події в Україні

    Ситуація в регіонах: де видався неспокійний ранок

    У деяких регіонах України тривають важкі бої - Ситуація в регіонах: де видався неспокійний ранок
    У деяких регіонах України тривають важкі бої
    фото: Міністерство оборони України/Facebook

    Дані станом на ранок 3 квітня за даними обласних військових адміністрацій

    Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, у Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях, на Житомирщині, Сумщині та Черкащині. Така ситуація у регіонах станом на ранок 3 квітня за даними обласних військових адміністрацій.

    Полтавщина: зранку тихо. На цей час постраждалих внаслідок вчорашнього обстрілу аеродрому в Миргороді немає.

    Неспокійний ранок в Одесі: повітряна тривога та приблизно о шостій ранку ракетна атака. Сили ППО частину ракет знищили. Наслідки з'ясовуються.

    Харків: знову нічні обстріли із артилерії житлових районів, інформація про постраждалих утючнюється.

    По області – бої ідуть в Ізюмському напрямку. Там триває евакуація людей. У Балаклеї, на тимчасово окупованій території, стріляли по лікарні, постраждалих немає; пацієнти та персонал потребують евакуації.

    Донеччина: стабільно напружено за добу. Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка Торецьк, Очеретинська громада – обстріли, численні пошкодження житлових будинків, пряме влучання у школу, церкву.

    По Бахмуту росіянами було випущено ракети. Один загиблий цивільний.

    Маріуполь без змін. Блокада.

    Луганщина: постійні обстріли міст, бої в окремих кварталах Рубіжного та Попасної. У Сєвєродонецьку сталося займання шістьох багатоповерхівок і магазину, у Рубіжному – п’ятьох об’єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох.

    Вчора евакуювали 2700 людей. Найбільше з Лисичанська – 1800.

    Миколаївщина: обстріли одного із населених пунктів області. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

    Вночі – повітряні тривоги по всієї області. Продовжуються рятувально-пошукові роботі після ракетного удару в м. Миколаєві. Відновлюється електро- та газопостачання в звільнених населених пунктах.

    Складною залишається ситуація на Херсонщині: на території області тривають вибухи та обстріли. Серед загиблих є діти. Через вбивство цивільного населення прокуратура відкрила низку проваджень.

    У селах де перебувають орки дуже критична ситуація; знищено майже всю соціальну інфраструктуру.

    Чернігівська область: Продовжується звільнення від ворога. В громади області, звільнені від ворога, Чернігівська обласна військова адміністрація організовує доставку гуманітарної допомоги (продукти ліки). Вчора увечері вдалося доправити до міста 10 швидких допомог, укомплектованих ліками. Чернігів – наразі без обстрілів, вночі одна повітряна тривога.

    Київська область: звільнена від орків. Вночі – декілька тривог. Загалом ситуація контрольована. Сили оборони продовжують зачистку визволених пунктів, вже почалося розмінування. Дуже багато мін, пасток в населених пунктах вздовж Житомирської траси. Північ Бучанського та Вишгородського районів – найнебезпечніші місця. ЗСУ продовжує там посилену зачистку. В визволених населених пунктах триває посилена комендантська година до 6.00 5 квітня.

    Нагадаємо, триває 39-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська РФ продовжують збройну агресію проти України. Триває відведення окупаційних військ на окремих напрямках.

    Як повідомлялося, батьки загиблих на війні в Україні російських окупантів почали отримувати листи, в яких повідомляють про те, що їхні сини загинули.

    Станом на 2 квітня втрати ворога становлять вже майже 18 тис. осіб.

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    Ситуація в регіонах: де видався неспокійний ранок