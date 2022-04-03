РФ обіцяє випустити людей із Маріуполя. Але тільки іноземців

Евакуацію обумовлено провести морем

Росія заявила, що на прохання президента Туреччини окупанти відпустять іноземців з Маріуполя. Відомо, що ворог відкриє коридор для евакуації. Відповідну інформацію повідомили у міноборони Росії та агенції «Анадолу».

«Зелений коридор» мали відкрити опівночі 3 квітня.

«Для проведення гумоперації збройних сил Росії з 00.00 (за московським часом – ред. ) 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська і гарантують неухильне дотримання «режиму тиші» на маршруті руху, – написало росЗМІ.

Раніше Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про активні контакти з РФ і Україною щодо питання безпечного виходу турецьких суден з українських портів.

Стосовно мінної загрози в Чорному морі, він зазначив, що на цей час проблем для судноплавства немає.

У Міноборони РФ зараз заявили, що їхні війська відкриють гумкоридор з Маріуполя до Бердянська, який нині знаходиться під контролем окупантів, і «гарантують режим тиші» для евакуації іноземців.

Нагадаємо, Туреччина погодилася надати кораблі для евакуації з Маріуполя.