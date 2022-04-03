  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    РФ обіцяє випустити людей із Маріуполя. Але тільки іноземців

    Кремль пропонує гуманітарний коридор до тимчасово окупованого Бердянська - РФ обіцяє випустити людей із Маріуполя. Але тільки іноземців
    Кремль пропонує гуманітарний коридор до тимчасово окупованого Бердянська
    фото: «Азов»

    Евакуацію обумовлено провести морем

    Росія заявила, що на прохання президента Туреччини окупанти відпустять іноземців з Маріуполя. Відомо, що ворог відкриє коридор для евакуації. Відповідну інформацію повідомили у міноборони Росії та агенції «Анадолу».

    «Зелений коридор» мали відкрити опівночі 3 квітня.

    «Для проведення гумоперації збройних сил Росії з 00.00 (за московським часом – ред. ) 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська і гарантують неухильне дотримання «режиму тиші» на маршруті руху, – написало росЗМІ.

    Раніше Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про активні контакти з РФ і Україною щодо питання безпечного виходу турецьких суден з українських портів.

    Стосовно мінної загрози в Чорному морі, він зазначив, що на цей час проблем для судноплавства немає.

    У Міноборони РФ зараз заявили, що їхні війська відкриють гумкоридор з Маріуполя до Бердянська, який нині знаходиться під контролем окупантів, і «гарантують режим тиші» для евакуації іноземців.

    Нагадаємо, Туреччина погодилася надати кораблі для евакуації з Маріуполя.

    Читайте також: «Я не вірю більше у вашого Бога». Гірка сповідь дівчинки, яка втратила в Маріуполі близьких
    Теги: Туреччина росія окупанти міністр Міноборони війна Міноборони РФ Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ обіцяє випустити людей із Маріуполя. Але тільки іноземців