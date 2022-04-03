Окупанти відпустили викраденого міського голову Берислава

Росіяни викрали Олександра Шаповалова ще 20 березня

Міського голову Берислава, що на Херсонщині, Олександра Шаповалова відпустили з російського полону. Інформацію про це він підтвердив особисто «Суспільному».

«Відпустили вчора увечері, зараз перебуваю вдома. Все нормально», – сказав Шаповалов.

Російські військові викрали Бериславського міського голову 20 березня, з того часу нічого не було відомо про його долю. Окупанти лише раз дозволили чоловікові зателефонувати рідним та заспокоїти їх.

Також відомо, що рашисти викрали на Харківщині сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка.

Також нагадаємо, що у Мелітополі окупанти викрали чотирьох журналістів.

Напередодні рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара. Іван Самойдюк не виходить на зв'язок.

За даними МЗС росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей. У МЗС наголошують, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення.