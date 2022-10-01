У Миколаєві пролунали вибухи (відео)

Над Миколаєвом, ймовірно, збили три ворожі дрони

У Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Разом з тим за інформацією місцевих пабліків, над Миколаєвом, ймовірно, збили три ворожі дрони. Також зазначається, що на місці вибуху розпочалася пожежа.

Нагадаємо, ввечері 30 вересня майже на всій території України пролунали звуки сирен. Тривогу не оголошували лишу у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомлялося, Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.