Рашисти обстріляли Миколаїв. Влучили у житловий будинок

Наразі на місці аварії працюють рятувальники

Вночі, 1 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, рашисти поцілили у житловий будинок.

Наразі на місці аварії працюють рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, вночі у Миколаєві вже лунали вибухи. Тоді місцеві пабліки повідомляли про збиття трьох ворожих дронів.

Додамо, ввечері 30 вересня майже на всій території України пролунали звуки сирен. Тривогу не оголошували лишу у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомлялося, Запоріжжя було жорстоко атаковано ворогом. Через деякий час було здійснено повторну атаку. Пізніше стало відомо, що рашисти випустили по Запоріжжю, за попередніми даними, 16 ракет. Чотири з них влучили в район авторинку та по колоні цивільних. Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.