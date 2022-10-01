Головне за ніч: обстріл Миколаєва та додаткова допомога від МВФ

Сили ППО збили російський гелікоптер Ка-52

Пропонуємо вам головні новини ночі 1 жовтня, які ви могли проспати.

Нічний обстріл Миколаєва

Вночі, 1 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв.

Рашисти поцілили у житловий будинок. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Україна може отримати до $1,3 млрд від МВФ

Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, відтак Україна може отримати до $1,3 млрд додаткової допомоги.

«30 вересня 2022 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI)», – йдеться у повідомленні НБУ.

ППО збила російський «Алігатор»

Сили ППО збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 – «Алігатор».

За даними українських військових, гелікоптер «приземлили» у Береславському районі.

Байден підписав закон про виділення Україні $12 млрд

Президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає 12,4 млрд доларів додаткової допомоги Україні.

Документ включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на «потенційні ядерні та радіологічні інциденти» в Україні

Втрати рашистів на півдні

Також знищено два безпілотники «Орлан-10» у небі Херсонщини та ввечері над морем Одеської області.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань. Вразили польові склади боєприпасів, скупчення ворожих сил та засобів, вогневі позиції противника.

Чому не треба боятися російської мобілізації

Не слід боятися мобілізація в Росії, адже вона лише пришвидшить поразку країни-агресора у війні проти України. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

«Мобілізація – не треба її боятися, насправді це подарунок для нас, це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити. Це його (Путіна, – ред.) агонія. Вони зараз стикнуться з проблемою, яку ми вже пережили», – сказав він.