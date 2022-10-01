Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Головне за ніч: обстріл Миколаєва та додаткова допомога від МВФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: обстріл Миколаєва та додаткова допомога від МВФ
Головні новини ночі 1 жовтня
фото ілюстративне

Сили ППО збили російський гелікоптер Ка-52

Пропонуємо вам головні новини ночі 1 жовтня, які ви могли проспати.

Нічний обстріл Миколаєва

Вночі, 1 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв.

Рашисти поцілили у житловий будинок. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Україна може отримати до $1,3 млрд від МВФ

Головне за ніч: обстріл Миколаєва та додаткова допомога від МВФ фото 1

Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, відтак Україна може отримати до $1,3 млрд додаткової допомоги.

«30 вересня 2022 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI)», – йдеться у повідомленні НБУ.

ППО збила російський «Алігатор»

Головне за ніч: обстріл Миколаєва та додаткова допомога від МВФ фото 2

Сили ППО збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 – «Алігатор».

За даними українських військових, гелікоптер «приземлили» у Береславському районі.

Байден підписав закон про виділення Україні $12 млрд 

Головне за ніч: обстріл Миколаєва та додаткова допомога від МВФ фото 3

Президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає 12,4 млрд доларів додаткової допомоги Україні.

Документ включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на «потенційні ядерні та радіологічні інциденти» в Україні

Втрати рашистів на півдні

Головне за ніч: обстріл Миколаєва та додаткова допомога від МВФ фото 4

Також знищено два безпілотники «Орлан-10» у небі Херсонщини та ввечері над морем Одеської області.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань. Вразили польові склади боєприпасів, скупчення ворожих сил та засобів, вогневі позиції противника.

Чому не треба боятися російської мобілізації

Головне за ніч: обстріл Миколаєва та додаткова допомога від МВФ фото 5

Не слід боятися мобілізація в Росії, адже вона лише пришвидшить поразку країни-агресора у війні проти України. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

«Мобілізація – не треба її боятися, насправді це подарунок для нас, це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити. Це його (Путіна, – ред.) агонія. Вони зараз стикнуться з проблемою, яку ми вже пережили», – сказав він.

Читайте також: Аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман
Теги: закон фінансування мобілізація навчання Україна гелікоптер озброєння Лиман

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білий дім заявив, що вступ України в НАТО треба вирішувати пізніше
Не на часі. Білий дім зробив заяву, щодо прийняття України до НАТО
Сьогодні, 01:51
Процес вступу України до НАТО буде дуже швидким
Банкова зробила прогноз щодо вступу України в НАТО
Сьогодні, 04:26
Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ біля Лимана
Президент розповів про успіхи ЗСУ на фронті
Вчора, 22:43

Події в Україні

За ніч окупанти випустили по Нікополю понад 30 снарядів: фото наслідків
За ніч окупанти випустили по Нікополю понад 30 снарядів: фото наслідків
Головне за ніч: обстріл Миколаєва та додаткова допомога від МВФ
Головне за ніч: обстріл Миколаєва та додаткова допомога від МВФ
Аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман
Аналітики ISW розповіли, коли ЗСУ відвоюють Лиман
Рашисти обстріляли Миколаїв. Влучили у житловий будинок
Рашисти обстріляли Миколаїв. Влучили у житловий будинок
Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили «Сонцепьок» окупантів
Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили «Сонцепьок» окупантів
Над Херсонщиною ППО збила російський «Алігатор»
Над Херсонщиною ППО збила російський «Алігатор»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Конфуз у Кремлі. Посіпаки Путіна задрімали під час «святкової промови»
147K
Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео)
145K
Генсек НАТО готує екстрене звернення
114K
Втеча росіян за кордон. Узбекистан підготував неприємний сюрприз для Путіна
100K
Оборона Лимана. ЗСУ зробили заяву
96K
Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі 

Новини

ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Сьогодні, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Вчора, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
29 вересня, 07:13

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту