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За три дні пара Bayraktar знищила ворожої техніки на $26,5 млн (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За три дні пара Bayraktar знищила ворожої техніки на $26,5 млн (відео)
За допомогою безпілотників Bayraktar українські воїни нищать ворожі сили
фото з відкритих джерел

Окупанти втратили вісім танків, САУ «Акація», БМП

Уродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Серед знищеної техніки окупантів:

  • вісім одиниць танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн),
  • САУ «Акація» ($1,6 млн),
  • БМП ($0,6 млн),
  • гаубиця ($0,3 млн).

Було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн.

Залужний уточнив, що загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн.

«Ефективні турецькі «Байрактари» у вмілих руках наших воїнів - потужна зброя! Один із апаратів – допомога від дружньої Литви», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Bayraktar TB2турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки. Цей дрон добре зарекомендував себе у бойових діях на території України.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що турецька компанія Baykar Makina тепер буде зосереджена на замовленнях для України.

Зазначимо, що кошти на Bayraktar для Збройних сил України збирають гроші не тільки в Україні. Так, громадяни Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників.

Компанія Baykar, яка випускає ці безпілотні апарати, заявила, що надасть безпілотники Bayraktar безкоштовно, а гроші, зібрані литовцями, попросила передати на гуманітарну допомогу для України.

Теги: Байрактар окупанти Валерій Залужний Україна росія війна

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