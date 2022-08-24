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«Байрактари», на які збирали гроші українці, вбралися у «вишиванки» (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Байрактари», на які збирали гроші українці, вбралися у «вишиванки» (фото)
Безпілотники маркували як народні
фото: Сергій Притула/ Facebook

Baykar зробили не просто ефективну, але й красиву зброю 

«Байрактари», на які збирали гроші всією Україною, прикрасили «вишиванками». Про це повідомив шоумен і волонтер Сергій Притула, який очолює благодійний фонд для допомоги українській армії. 
Такий подарунок зробила турецька компанія-виробник безпілотників Baykar до Дня Незалежності України.

Також борти ідентифікували саме як «народні». Вони готуються до відправки в Україну.

«Наші турецькі друзі зробили нам приємний подарунок до Дня Незалежності і «зашили» байрактари у вишиванку! Дотримали слова та ідентифікували ці борти саме як «Народний Байрактар»! Пташки скоро прилетять в Україну і будуть допомагати звільняти нашу землю від нечисті!!! Щира дяка усім, хто своєю копійкою зробив це можливим. Щира дяка компанії Baykar! Свякуючи сьогодні не забувайте про тих, хто дає вам можливість свякувати!», – написав Притула.

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Нагадаємо, у червні фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар» і зібрав їх за кілька днів. Згодом компанія Baykar повідомила, що надасть безпілотники безкоштовно. 18 серпня стало відомо, що кошти, які фонд зібрав на купівлю безпілотників, підуть на купівлю супутника і доступу до бази даних компанії ICEYE. 

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Теги: волонтер безпілотник

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