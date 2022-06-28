Виробник «Байрактарів» буде зосереджений на замовленнях України – Резніков

Зброя дуже успішно показала себе у битві

Мова йде про замовлення ще десятків безпілотників

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про співпрацю з турецькою компанією Baykar Makina та зазначив, що сьогодні «Байрактар» – це поважний член «клубу амуніції» наших Збройних Сил. Таку думку міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Резніков зазначив, що завдяки потужній співпраці Президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана наші військові отримали перші «Байрактари» на полі бою ще у 2021 році. Зброя дуже успішно показала себе у битві.

«Того ж року досягнуто принципових домовленостей щодо будівництва спільного заводу з виробництва «Байрактарів» в Україні. Наразі триває комунікація між оборонними відомствами України і Туреччини і ми продовжуємо роботу над реалізацією проєкту з будівництва заводу. Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані. Окремо дякую за позицію і підтримку міністру оборони Туреччини Генералу Хулусі Акару», – зазначив Резніков.

Плани України щодо придбання «Байрактарів»теж масштабні.

«Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні «літачків». Ще кілька вже законтрактовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні. Ми також отримали новий запит від командування Збройних Сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників», – написав міністр.

Резніков також подякував усім, хто долучився до ініціативи волонтерів по збору коштів задля нашої перемоги.

«Люди з усіх куточків України: від Львова до Донецька, від Києва до Сімферополя, всі ті, хто далеко сьогодні від України, всі ви – неймовірні», – написав він.

Нагадаємо, Турецька компанія Baykar безкоштовно передасть безпілотники «Байрактар», на які збирав волонтер Сергій Притула разом з українцями.

Українці за три дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лачену 600 млн грн на придбання чотирьох ударних безпілотників «Байрактар» для Збройних сил.

Зазначимо, що кошти на «Байрактари» для Збройних сил України збирають гроші не тільки в Україні. Так, громадяни Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників.

Компанія Baykar, яка випускає ці безпілотні апарати, заявила, що надасть «Байрактари» безкоштовно, а гроші, зібрані литовцями, попросила передати на гуманітарну допомогу для України.