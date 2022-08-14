Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Виробник «Байрактарів» має замовлення на три роки вперед – ЗМІ

Надія Клочко
glavcom.ua
Виробник «Байрактарів» має замовлення на три роки вперед – ЗМІ
Безпілотники Bayraktar показали високу ефективність під час війни в Україні
фото з відкритих джерел

Компанія Baykar наразі зосереджена тільки на замовленнях для України

Турецька компанія Baykar, яка виробляє безпілотники Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci, має потужності для виробництва 20 безпілотників щомісяця і трирічний резерв замовлень. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Водночас, як зазначається у публікації, наразі турецький виробник безпілотників зосереджений тільки на замовленнях України. Турецький виробник, який також працює над проєктом безпілотного винищувача під назвою Bayraktar Kizilelma, хоче ще більше наростити свої виробничі потужності та сподівається досягти цього за допомогою заводу в Україні.

«Ми бачимо Україну своїм стратегічним партнером. Baykar розпочав будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де ми хочемо виробляти всі системи. Ми також хочемо зробити Україну виробничою базою», – розповів гендиректор Baykar.

Завод з виробництва турецьких ударних безпілотників Bayraktar може бути запущений в Україні вже наприкінці 2023 року. Наразі вже запущено підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво.

Як пише Bloomberg, з початку повномасштабної російської агресії турецька влада дотримується так званого «збалансованого нейтралітету». Попри те, що Baykar постачає в Україну озброєні безпілотники та планує побудувати там завод, у першій половині 2022 року турецький експорт до Росії досягнув восьмирічного максимуму у $2,9 млрд. У зв'язку з цим в Євросоюзі розглядають можливість введення санкцій проти Туреччини через її співпрацю з країною-агресором.

Як відомо, турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва. Власники компанії мають намір реалізувати проєкт до кінця, оскільки це було майже їх особисте зобов'язання зробити це виробництво в Україні. Компанія має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати на ньому нову модель – безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma. 

Нагадаємо, президенти України та Туреччини 3 лютого підписали угоду про розширення виробництва ударних безпілотників «Байрактар». Угода стосується співпраці у сфері високих військових технологій.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков, одним із прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar саме в Україні. Також очікується, що буде створено навчальний центр, який готуватиме наших льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій.

Також міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що турецька компанія Baykar Makina тепер буде зосереджена на замовленнях для України.

Генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар запевнив, що компанія ніколи не продаватиме свої безпілотники «Байрактар» Росії. 

Читайте також: Посол України у Туреччині – про крадене зерно, Bayraktar і турецько-російські відносини
Теги: Туреччина безпілотник

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Працює «Байрактар». ЗСУ пошкодили російський катер «Раптор»
Працює «Байрактар». ЗСУ пошкодили російський катер «Раптор»
25 липня, 12:14
Угода передбачає будівництво в Україні заводу із виробництва та обслуговування «Байрактарів»
Будівництво заводу «Байрактарів» в Україні: уряд підготував законопроєкт
19 липня, 19:51
Польща незабаром передасть Україні «народний» «Байрактар»
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
28 липня, 12:10

Економіка

Виробник «Байрактарів» має замовлення на три роки вперед – ЗМІ
Виробник «Байрактарів» має замовлення на три роки вперед – ЗМІ
Катастрофічний обвал. Мінфін Росії констатував колапс доходів бюджету
Катастрофічний обвал. Мінфін Росії констатував колапс доходів бюджету
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
Найбільший банк США відключає Росію від доларів
Найбільший банк США відключає Росію від доларів
На скільки «відкотилася» економіка РФ за квартал війни: аналіз Bloomberg
На скільки «відкотилася» економіка РФ за квартал війни: аналіз Bloomberg
Експерти спрогнозували, коли економіка Росії досягне дна
Експерти спрогнозували, коли економіка Росії досягне дна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Україна переламує хід війни, бо змінила стратегію, – The New York Times
38K
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
37K
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)
35K
На Харківщині пролунали вибухи (відео)
31K
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Американський дипломат прокоментував серію антиукраїнських публікацій у світовій пресі

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту