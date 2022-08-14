Виробник «Байрактарів» має замовлення на три роки вперед – ЗМІ

Безпілотники Bayraktar показали високу ефективність під час війни в Україні

Компанія Baykar наразі зосереджена тільки на замовленнях для України

Турецька компанія Baykar, яка виробляє безпілотники Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci, має потужності для виробництва 20 безпілотників щомісяця і трирічний резерв замовлень. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Водночас, як зазначається у публікації, наразі турецький виробник безпілотників зосереджений тільки на замовленнях України. Турецький виробник, який також працює над проєктом безпілотного винищувача під назвою Bayraktar Kizilelma, хоче ще більше наростити свої виробничі потужності та сподівається досягти цього за допомогою заводу в Україні.

«Ми бачимо Україну своїм стратегічним партнером. Baykar розпочав будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де ми хочемо виробляти всі системи. Ми також хочемо зробити Україну виробничою базою», – розповів гендиректор Baykar.

Завод з виробництва турецьких ударних безпілотників Bayraktar може бути запущений в Україні вже наприкінці 2023 року. Наразі вже запущено підготовчі роботи для того, щоб почати будівництво.

Як пише Bloomberg, з початку повномасштабної російської агресії турецька влада дотримується так званого «збалансованого нейтралітету». Попри те, що Baykar постачає в Україну озброєні безпілотники та планує побудувати там завод, у першій половині 2022 року турецький експорт до Росії досягнув восьмирічного максимуму у $2,9 млрд. У зв'язку з цим в Євросоюзі розглядають можливість введення санкцій проти Туреччини через її співпрацю з країною-агресором.

Як відомо, турецька компанія Baykar – виробник ударних безпілотних апаратів Bayraktar – вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва. Власники компанії мають намір реалізувати проєкт до кінця, оскільки це було майже їх особисте зобов'язання зробити це виробництво в Україні. Компанія має намір збудувати в Україні не просто завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й створювати на ньому нову модель – безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma.

Нагадаємо, президенти України та Туреччини 3 лютого підписали угоду про розширення виробництва ударних безпілотників «Байрактар». Угода стосується співпраці у сфері високих військових технологій.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков, одним із прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar саме в Україні. Також очікується, що буде створено навчальний центр, який готуватиме наших льотчиків з управління безпілотними дронами різних категорій.

Також міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що турецька компанія Baykar Makina тепер буде зосереджена на замовленнях для України.

Генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар запевнив, що компанія ніколи не продаватиме свої безпілотники «Байрактар» Росії.