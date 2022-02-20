За вчора – майже 2 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі – Reuters

Кількість порушень зросла до рівня, який фіксувався перед посиленням режиму припинення вогню

ОБСЄ зафіксувала недотримання режиму тиші російськими бойовиками

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували приблизно дві тисячі порушень режиму припинення вогню 19 лютого. За підсумками 18 лютого було зафіксовано 1600 порушень. Про це повідомляє Reuters.

Крім того, 17 лютого було зафіксовано 870 порушень.

В ОБСЄ заявили, що кількість порушень зросла до рівня, який фіксувався перед посиленням режиму припинення вогню.

Напередодні журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

Також глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео).

До слова, 19 лютого на Донбас прибули народні депутати (фото).

Як відомо, російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео). Крім того, українські військові фіксують чергові порушення Мінських домовленостей з боку окупантів.

Нагадаємо, напередодні журналісти Fox News потрапили під обстріл на Донбасі (увага, відео 18+).

Унаслідок обстрілів 19 лютого загинуло двоє українських бійців. Один з них – це Денис Кононенко з Вінниччини. Йому було всього 34 роки.

Окупанти 19 лютого також вбили українського розвідника Антона Сидорова. Він був капітаном 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Сидоров зазнав осколкового поранення біля Миронівського.

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