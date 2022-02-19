Російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео)

У Щасті, Луганська область, стався обстріл пожежно-рятувальної частини зі стрілецької зброї

У Щасті під обстріл потрапила пожежна частина

Російські окупаційні війська обстріляли місто Щастя на Луганщині. Про це повідомляє пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що близько 11:35 рятувальники отримали інформацію про те, що в місті Щастя стався обстріл.

«Внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї було пошкоджено ворота третього ходу Державної пожежно-рятувальної частини - 32. Особовий склад знаходиться у небезпечному місці в рукавній вежі. Жертв та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Водночас журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що обстріл Щастя вівся із мінометів калібру 82 мм.

За його даними, окупанти обстріляли вантажівку ЗІЛ-131.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.