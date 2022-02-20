Начальник штабу Сил тероборони України розказав, яку стратегію застосує у разі вторгнення РФ

Українці не будуть діяти так, як противник, а скористаються слабкими місцями агресора

У разі масованого вторгнення в Україну російських військ Сили територіальної оборони (ТРО) не діятимуть так, як противник. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив начальник штабу – заступник командувача Сил ТРО, Герой України Сергій Собко.

«Є дуже важливий момент. Ми не будемо діяти так, як діє противник. Ми будемо застосовувати так звані асиметричні дії. Що це означає? Ми використовуватимемо свої переваги, які у нас є, щоб бити по найслабших місцях противника і викликати у нього розпач, думки про те, що його дії не матимуть успіху», – сказав він.

За словами начальника Сил ТРО, українці використовуватимуть знання місцевості, рухатимуться швидше за ворогів.

«Ми знатимемо про них все, тому що кожен спостерігатиме і бачитиме, що робить противник, і ця інформація надходитиме до нас. Ми використовуватимемо те озброєння і даватимемо, відповідно, те озброєння, яке буде ефективно в тій чи іншій місцевості», – пояснив Собко.

Нагадаємо, опитування показало, скільки відсотків українців готові піти до лав тероборони.

Раніше Міноборони пояснило, кого прийматимуть у батальйони тероборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

З 1 січня 2022 року введено в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

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