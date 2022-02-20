Журналісти Fox News потрапили під обстріл на Донбасі (увага, відео 18+)

Напередодні бойовики обстріляли українські позиції і вбили двох наших захисників

19 лютого, під час візиту на схід України журналісти каналу Fox News потрапили під обстріл російських бойовиків. Відео нападу оприлюднено на сторінці «PR-портал України» у Facebook.

На кадрах видно, як під час запису журналіст чує звук стрілянини і починає бігти.

Українські військові не стрималися і прокоментували ситуацію з нецензурною лексикою.

Нагадаємо, напередодні журналісти та нардепи потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі.

Також глава МВС потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі (відео).

До слова, 19 лютого на Донбас прибули народні депутати (фото).

Як відомо, російські бойовики обстріляли Щастя (фото, відео). Крім того, українські військові фіксують чергові порушення Мінських домовленостей з боку окупантів.

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