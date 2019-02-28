За відмову від «Євробачення» Україна може отримати штраф
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Розсилка
Україна ще не заплатила старі борги перед Мовною спілкою Європи
Член правління Національної громадської телерадіокомпанії Олександра Кольцова заявляє, що Україну можуть оштрафувати за відмову брати участь у «Євробаченні-2019».
Про це вона сказала в ефірі телеканалу Прямий.
За словами Кольцової, в контракті з учасником «Євробачення» від України прописали пункт про штрафні санкції за невиконання договору, оскільки країна несе великі ризики.
«Ми повинні були б скасувати участь у «Євробаченні» і заплатити штраф, обговорення якого ще попереду», - сказала Кольцова.
На уточнювальне запитання про те, чи повинна Україна заплатити штраф через відмову брати участь у «Євробаченні», Кольцова сказала: «Не факт, ми можемо просто транслювати конкурс, але повинні домовитися з мовною спілкою, можливо, навіть вийде зменшити вартість прав для України через те, що ми не беремо участь. Але, ви знаєте, у нас великі борги перед мовною спілкою і їм напевно теж дуже важко входити в наше становище».
Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України 27 лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році.
Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.
Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.
Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).
У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» мали брати участь 42 країни.