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Рашисти обстріляли Енергодар: 10 людей дістали поранення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Енергодар: 10 людей дістали поранення
Унаслідок обстрілу пошкодження щонайменше 20 автівок
фото: zr.zp.ua

Через обстріли двох людей госпіталізовано у важкому стані

Сьогодні вночі рашисти атакували житлові квартали Енергодара. Поранень зазнали щонайменше 10 людей. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різної ступені важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані», – написав він.

Також повідомляється про знищення та пошкодження щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків 4, 8 та 18 на Воїнів-Інтернаціоналістів.

«Очевидно, так рашисти «відпрацювали» свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє», – підкреслив Орлов.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли Енергодар Запорізької області у неділю, 28 серпня. Під атаку потрапили третій і п’ятий мікрорайони міста. Раніше в Енергодарі спалахнула пожежа, було знеструмлено дві області.

Нагадаємо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Теги: Запоріжжя обстріл війна Енергодар

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