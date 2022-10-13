Зафіксовано масові пуски дронів-камікадзе з окупованого Криму (мапа)

Росіяни запустили біля 10 дронів-камікадзе Shahed-136 в бік материкової України з окупованого Криму

У декількох областях України знову оголошена повітряна тривога. Терміново пройдіть в укриття цивільного захисту. Телеграм-канали повідомляють про запуски мінімум 10 дронів-камікадзе з території Криму.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що на територію області залетіло три іранські дрони.

Карта повітряних тривог станом на 23:30 виглядає так:

Нагадаємо, триває 232-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію.

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