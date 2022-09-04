Загарбники випустили по Харкову ракету типу С-300 з Бєлгородської області (фото)

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки

Увечері 4 вересня російські військові обстріляли один з житлових масивів Харкова – розпочато провадження. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, близько 18:20 окупанти нанесли ракетний удар по житловому кварталу у Новобаварському районі Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. У багатоповерхівці вибито вікна. Отримали поранення дві людини. За попередньою інформацією, загарбники випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня окупанти вчергове завдали ударів по мирній інфраструктурі Харкова та області. Ракети С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу «Локомотив» імені Г. Кірпи в Холодногірському районі.