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Загибель трьох пілотів на Житомирщині: Повітряні сили повідомили, що сталося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Загибель трьох пілотів на Житомирщині: Повітряні сили повідомили, що сталося
Працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині
фото: ДБР

Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39

Повітряні сили підтвердили загибель трьох льотчиків на Житомирщині. Як ідеться у повідомленні, жахлива авіакатастрофа сталася 25 серпня.

«Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування», – заявили Повітряні сили.

Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний «Juice».

Загибель трьох пілотів на Житомирщині: Повітряні сили повідомили, що сталося фото 1

«Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас.Також просимо обережно та з розумінням ставитись до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм», – сказано в повідомленні.

Працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині, повідомили у відомстві. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше про те, що на Житомирщині загинули троє українських льотчиків, повідомляли волонтери. 

Також у Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання 27 січня цього рооку загинув 24-річний командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї Данило Мурашко. 

 

Теги: прокуратура авіакатастрофа розслідування пілот

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