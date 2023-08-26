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«Це тільки початок»: Повітряні сили України прокоментували атаки безпілотників на Москву

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Це тільки початок»: Повітряні сили України прокоментували атаки безпілотників на Москву
Сили оборони будуть мати більше засобів для того, щоб у РФ було все тривожніше і небезпечніше
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ігнат наголосив, що загарбники мають заплатити високу ціну за агресію

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що атаки безпілотників на Москву є наслідком агресії Росії й висловив переконання, що такі інциденти ставатимуться дедалі частіше. Про це він сказав у етері телемаратону «Єдині новини».

«Росія отримала те, що й мала отримати – теж повітряні тривоги. Звичайно, це тільки початок. Я думаю, що Сили оборони будуть мати більше засобів для того, щоб на Росії було все тривожніше і небезпечніше і щоб вони пережили те саме, що переживають наші громадяни», – заявив Ігнат.

За його словами, загарбники мають заплатити високу ціну за агресію. «Але без зброї, без реакції на те, що вони роблять, зрозуміло, не обійтися, тому Росія буде дедалі частіше переживати такі атаки», – зауважив речник.

Як повідомлялося, мер Москви Сергій Собянін заявив про нову атаку безпілотника на російську столицю у ніч проти суботи, 26 серпня.

Нагадаємо, що в ніч на 25 серпня у Тульській та Калузькій областях РФ прогриміли вибухи. Водночас у Москві аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закривалися на прийом і виліт літаків, вводився спеціальний режим «Килим». 

Крім того, країна-терористка РФ повідомляла, що в ніч на 24 серпня Україна нібито спробувала атакувати об'єкти Росії трьома безпілотниками.

Раніше, вночі 23 серпня, у Москві та в Підмосков'ї пролунали вибухи через нібито атаку безпілотників. Один дрон поцілив у будівлю столичного бізнес-центру «Москва-сіті», ще два – впали у Можайському та Хімкінському районах Московської області.

Теги: росія Україна безпілотник Москва Юрій Ігнат

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