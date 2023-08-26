До Росії вперше за три роки прибув літак КНДР: які цілі прильоту

КНДР призупинила регулярні польоти до РФ із лютого 2020 року

Літак північнокорейської національної авіакомпанії Air Koryo прибув у п'ятницю в далекосхідне російське місто Владивосток уперше з 2020 року. Про це повідомляє Yonhap.

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Незабаром літак вилетів до Пхеньяна.

За даними видання, працівники аеропорту відмовилися коментувати цілі прильоту пасажирського літака. Але одне неназване джерело повідомило, що Північна Корея, ймовірно, цим рейсом повернула додому своїх громадян, які залишилися в Росії після закриття кордонів через епідемію Covid-19.

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Зазначається, що КНДР призупинила регулярні польоти авіакомпанії Air Koryo до РФ з лютого 2020 року. Цей рейс був єдиним рейсовим повітряним маршрутом, який поєднував дві країни.

Раніше цього тижня Air Koryo відновила прямі комерційні рейси до Китаю.

До слова, президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Раніше міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу здійснив візит до Північної Кореї. Ймовірно, його візит був пов'язаний з проханням допомоги на фоні труднощів зі зброєю.

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Повідомлялося, що Сполучені Штати планують вжити нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої країни, яка надає військову допомогу Росії.

Нагадаємо, влада КНДР на параді присвяченому 70-й річниці закінчення Корейської війни, що відзначається в Північній Кореї як «День перемоги», показала новітні військові та розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) та міжконтинентальні балістичні ракети.