Головна Світ Соціум
search button user button menu button

До Росії вперше за три роки прибув літак КНДР: які цілі прильоту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До Росії вперше за три роки прибув літак КНДР: які цілі прильоту
Літак компанії Air Koryo приземлився у Владивостоці
фото: Yonhap

КНДР призупинила регулярні польоти до РФ із лютого 2020 року

Літак північнокорейської національної авіакомпанії Air Koryo прибув у п'ятницю в далекосхідне російське місто Владивосток уперше з 2020 року. Про це повідомляє Yonhap.

Незабаром літак вилетів до Пхеньяна.

За даними видання, працівники аеропорту відмовилися коментувати цілі прильоту пасажирського літака. Але одне неназване джерело повідомило, що Північна Корея, ймовірно, цим рейсом повернула додому своїх громадян, які залишилися в Росії після закриття кордонів через епідемію Covid-19.

Зазначається, що КНДР призупинила регулярні польоти авіакомпанії Air Koryo до РФ з лютого 2020 року. Цей рейс був єдиним рейсовим повітряним маршрутом, який поєднував дві країни.

Раніше цього тижня Air Koryo відновила прямі комерційні рейси до Китаю.

До слова, президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Раніше міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу здійснив візит до Північної Кореї. Ймовірно, його візит був пов'язаний з проханням допомоги на фоні труднощів зі зброєю.

Повідомлялося, що Сполучені Штати планують вжити нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої країни, яка надає військову допомогу Росії. 

Нагадаємо, влада КНДР на параді присвяченому 70-й річниці закінчення Корейської війни, що відзначається в Північній Кореї як «День перемоги», показала новітні військові та розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) та міжконтинентальні балістичні ракети. 

Теги: росія авіація літак Північна Корея коронавірус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські гелікоптери Apache видно в таборі Хамфріс у Пхентеку, за 60 кілометрів на південь від Сеула
США та Південна Корея проведуть спільні навчання через загрозу з боку КНДР
20 серпня, 06:44
Хакери з КНДР хотіли зірвати навчання між США та Південною Кореєю
Хакери з КНДР хотіли зірвати навчання між США та Південною Кореєю
21 серпня, 06:59
КНДР знову запустила балістичну ракету
У Японії лунала повітряна тривога через запуск балістичної ракети КНДР
24 серпня, 03:56

Соціум

Білоруси вчинили провокацію на кордоні з Литвою
Білоруси вчинили провокацію на кордоні з Литвою
До Росії вперше за три роки прибув літак КНДР: які цілі прильоту
До Росії вперше за три роки прибув літак КНДР: які цілі прильоту
Після атаки безпілотника над Москвою піднявся стовп вогню (відео)
Після атаки безпілотника над Москвою піднявся стовп вогню (відео)
Під Москвою знову гучно: мер заявив про атаку дронів (відео)
Під Москвою знову гучно: мер заявив про атаку дронів (відео)
ЗМІ розкрили, кого британська й українська розвідки підозрюють у вбивстві Пригожина
ЗМІ розкрили, кого британська й українська розвідки підозрюють у вбивстві Пригожина
The New York Times: Росія посилює свою пропаганду у США та Європі
The New York Times: Росія посилює свою пропаганду у США та Європі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Знущання буде взаємним. Український посол пояснює, чому Київ має зупинити безвіз з Ізраїлем
53K
Стало відомо, ким був чоловік, на могилі якого танцювали доньки
24K
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
21K
У Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового: їх затримала поліція (фото, відео)
20K
Хто замінює Росію: на світовому ринку нафти з'явився новий гравець
7191
Масштабна повітряна тривога тривала менше 15 хвилин

Новини

Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
Вчора, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Вчора, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
23 серпня, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту