Загроза ракетних ударів: ДСНС надіслала першу не тестову оповістку

Станом на 9 ранку повітряна тривога оголошена по всій території України

Сьогодні, 11 жовтня, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високу імовірність ракетних ударів по території України. Уперше за час повномасштабного вторгнення громадянам України був розісланий не тестовий сигнал.

Станом на 9 ранку 11 жовтня повітряна тривога оголошена по всій території України.

Як повідомлялося, місце влада Вінниці, після оголошеного у вівторок, 11 жовтня, сигналу повітряної тривоги повідомила про влучання ракети. Також уранці 11 жовтня мешканці Одеси повідомили, що в місті чутні вибухи. Імовірно, працює протиповітряна оборона.

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.