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Тестування нової системи оповіщення від ДСНС завершене: які результати  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Тестування нової системи оповіщення від ДСНС завершене: які результати  
Пронизливий звук сигналу українці назвали «спонсором інфаркту» 
фото: Roman Prymush/ Facebook

Система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів 

Сьогодні, 23 вересня, ДСНС успішно завершило тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast. Про це повідомив заступник голови у державній службі надзвичайних ситуацій України Роман Примуш.

«Така система – це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя. Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав ряд незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити вимагала певного часу для тестування. 

Минулого року впровадження цієї системи нам оцінили в декілька мільйонів доларів і майже рік часу на всі роботи, але завдяки спільним зусиллям мобільних операторів, Української асоціації операторів зв’язку «Телас», виробників мобільних телефонів та смартфонів, вендорів обладнання мобільного зв’язку, світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів, завдяки підтримці Міністерства внутрішніх справ, Міністерства цифрової трансформації, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та багатьом нашим партнерам для країни ми реалізовуємо цей проєкт на безкоштовній основі», – йдеться у повідомленні.

Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів про загрози для українців.

«Ми ж у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюємо над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення», – доповнив Примуш. 

Нагадаємо, із 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві  відбулося тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.

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Теги: населення роман українці ДСНС

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