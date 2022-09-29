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Система інформування населення від ДСНС не покриває усіх абонентів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Система інформування населення від ДСНС не покриває усіх абонентів
Система інформування ДСНС має ряд недоліків
фото з відкритих джерел

Державна служба України з надзвичайних ситуацій завершила тестування системи інформування населення Cell Broadcast, яка має ряд недоліків

Тестування системи інформування населення Cell Broadcast було вдалим, адже дало змогу вирішити низку питань і втілити рішення, які потребували часу для перевірки. Проте, сама система має ряд недоліків, які усуваються в процесі тестування. Про це заявив заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.

«Система інформування населення від ДСНС покриває 67% абонентів. Саме така кількість сповіщень пояснюється тим, що ми відправляли їх, виявляли недоліки, а потім тестували, як ці недоліки було усунено», – пояснює представник ДСНС.

Нагадаємо, із 7 вересня 2022 року у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в Києві  відбулося тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.

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Теги: війна ДСНС

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