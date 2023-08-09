Загроза зростає: окупанти вивели в море ракетоносій

РФ може вдарити по Україні з Чорного моря чотирма ракетами типу «Калібр»

Російські окупанти знову вивели на бойове чергування в Чорному морі ракетоносій. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Підводний човен проєкту «Варшавянка» може бути споряджений чотирма ракетами типу «Калібр».

«Сили протиповітряної оборони України – в постійній готовності, тим не менш, сигнали повітряної тривоги обов'язкові для реагування», – йдеться в повідомленні ОК «Південь».

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До слова, Росія останнім часом розосередила своє корабельне угруповання у Чорному морі. Зараз для них безпека – це маневри.

8 серпня повідомлялося, що десять російських кораблів перебуває в Чорному морі, один викриває надводну обстановку в Азовському, ракетоносії заведені в пункти базування.

Нагадаємо, уночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом Росморрічфлот повідомив, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрону». Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що атаки на російські кораблі – українські спецоперації.

Крім того, у ніч на 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.