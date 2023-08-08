Німеччина засікла російський корабель-розвідник у Балтійскому морі

Російський корабель «Кільдін» оснащений сучасним обладнанням для розвідки та прослуховування

Близько тижня тому біля берегів країн НАТО у Балтійському морі пройшов російський атомний криголам «Урал». Тепер там з'явився середній розвідувальний корабель «Кільдін» Чорноморського флоту РФ. Про це пише німецьке видання Bild.

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Він оснащений сучасним обладнанням для розвідки, прослуховування та перехоплення. За даними німецької газети Kieler Nachrichten, влітку 2022 він пішов на ремонт до Санкт-Петербурга і тепер не може повернутися на базу, оскільки Туреччина не пропустить його через чорноморські протоки.

Тому корабель у Балтиці. Імовірно, він тримає курс на місто Скаген біля мису Гренен, найпівнічнішої точки Данії. Датський патрульний катер стежив за «Кільдіном» на відстані 2 морських миль (3,7 км). До нього також підходив німецький фрегат «Гессен». Російський корабель пройшов датський острів Борнхольм та німецький острів Фемарн без будь-яких інцидентів. У військово-морських силах ФРН заявили, що з початку війни в Україні кораблі ВМФ РФ на Балтиці перебувають під пильним наглядом і демонструють «абсолютно нормальну поведінку».

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Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що російський атомний криголам «Урал» пройшов повз берегів Європи. Російський атомохід проплив повз німецький курортний остров Фемарн у Балтійському морі у супроводі поліцейських кораблів. За даними газети Kieler Nachrichten, це неабияк налякало місцевих мешканців.

Під час проходу біля берегів Німеччини корабель реагування Bad Bramstedt і корабель берегової охорони Eschwege поліції ФРН протягом десяти годин, починаючи з 9.30 ранку, вели спостереження за маршрутом. Представник місцевої поліції підтвердив факт проведення операції. А от у Федеральній поліції цей інцидент не коментували.

Bad Bramstedt під час слідкування за атомним криголамом відключив свої розпізнавальні системи, щоб залишитися непоміченим. Криголам стартував з Карського моря, кінцевий пункт – військово-морський порт Кронштадт під Санкт-Петербургом.