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Німеччина засікла російський корабель-розвідник у Балтійскому морі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина засікла російський корабель-розвідник у Балтійскому морі
Росіяни випустили у море свій розвідувальний корабель «Кільдін»
фото з відкритих джерел

Російський корабель «Кільдін» оснащений сучасним обладнанням для розвідки та прослуховування 

Близько тижня тому біля берегів країн НАТО у Балтійському морі пройшов російський атомний криголам «Урал». Тепер там з'явився середній розвідувальний корабель «Кільдін» Чорноморського флоту РФ. Про це пише німецьке видання Bild.

Він оснащений сучасним обладнанням для розвідки, прослуховування та перехоплення. За даними німецької газети Kieler Nachrichten, влітку 2022 він пішов на ремонт до Санкт-Петербурга і тепер не може повернутися на базу, оскільки Туреччина не пропустить його через чорноморські протоки.

Тому корабель у Балтиці. Імовірно, він тримає курс на місто Скаген біля мису Гренен, найпівнічнішої точки Данії. Датський патрульний катер стежив за «Кільдіном» на відстані 2 морських миль (3,7 км). До нього також підходив німецький фрегат «Гессен». Російський корабель пройшов датський острів Борнхольм та німецький острів Фемарн без будь-яких інцидентів. У військово-морських силах ФРН заявили, що з початку війни в Україні кораблі ВМФ РФ на Балтиці перебувають під пильним наглядом і демонструють «абсолютно нормальну поведінку».

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що російський атомний криголам «Урал» пройшов повз берегів Європи. Російський атомохід проплив повз німецький курортний остров Фемарн у Балтійському морі у супроводі поліцейських кораблів. За даними газети Kieler Nachrichten, це неабияк налякало місцевих мешканців.

Під час проходу біля берегів Німеччини корабель реагування Bad Bramstedt і корабель берегової охорони Eschwege поліції ФРН протягом десяти годин, починаючи з 9.30 ранку, вели спостереження за маршрутом. Представник місцевої поліції підтвердив факт проведення операції. А от у Федеральній поліції цей інцидент не коментували.

Bad Bramstedt під час слідкування за атомним криголамом відключив свої розпізнавальні системи, щоб залишитися непоміченим. Криголам стартував з Карського моря, кінцевий пункт – військово-морський порт Кронштадт під Санкт-Петербургом. 

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Теги: росія Німеччина корабель прослуховування перехоплення

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