Удар по російському танкеру: з’явилося супутникове фото

Пошкоджений Sig оточили два буксири

Мережею поширилися супутникові фотографії російського нафтового танкера Sig, який уночі 5 серпня був атакований надводним дроном. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Супутниковий знімок зроблений вранці суботи 5 серпня. На кадрі можна побачити два буксири. Їх присутність підтвердили також дані сервісу Marinetraffic.com.

Зазначається, що судно «Водолаз Кузьміних» прибуло до танкера з обладнанням і фахівцями для проведення підводно-технічних робіт. Станом на ранок неділі корабель повернувся в порт Анапи.

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У результаті атаки дроном у Sig частково затопило машинне відділення.

За даними «Радіо Свобода», Росія використовує танкер для перевезення хімічних речовин і нафтопродуктів. У 2019 році корабель потрапив під санкції США через доставку авіапального з Криму до Сирії.

Нагадаємо, уночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом стало відомо, що одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося на відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи.

Росморрічфлот повідомив, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрону».

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У соцмережі з’явилися фото зсередини російського танкера-хімовоза Sig, пошкодженого внаслідок атаки морських безпілотників. Також є відео удару морського дрона по російському танкеру Sig.

Джерела в СБУ повідомили, що підрив великого російського нафтового танкера Sig був результатом спецоперації Служби безпеки України та ВМС ЗСУ.

Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що атаки на російські кораблі – українські спецоперації.