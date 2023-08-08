Російські кораблі в Чорному морі терміново перегруповуються після атак дронів

Росіяни панічно маневрують у Чорному морі, щоб не втратити нові кораблі

Серед російських моряків у Чорному морі вирує паніка

Росія останнім часом розосередила своє корабельне угруповання у Чорному морі. Зараз для них безпека – це маневри. Про це в ефірі національного телемарафону заявила спікерка Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

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«У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них – це маневри», – заявила Гуменюк.

За її словами, десять російських кораблів перебуває в Чорному морі, один викриває надводну обстановку в Азовському, ракетоносії заведені в пункти базування.

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«Після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібно переспорядження. І пам'ятаймо, що у ворога є практика застосування ракетоносіїв просто з бухт», – додала спікерка.

Як зазначила Гуменюк, «наразі ситуація стабільна, але напруження з ракетної небезпеки ми не знімаємо, щоб не втрачали пильність».

Нагадаємо, уночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом Росморрічфлот повідомив, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрону». Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що атаки на російські кораблі – українські спецоперації.

Крім того, у ніч на 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.