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Російські кораблі в Чорному морі терміново перегруповуються після атак дронів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російські кораблі в Чорному морі терміново перегруповуються після атак дронів
Росіяни панічно маневрують у Чорному морі, щоб не втратити нові кораблі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Серед російських моряків у Чорному морі вирує паніка

Росія останнім часом розосередила своє корабельне угруповання у Чорному морі. Зараз для них безпека – це маневри. Про це в ефірі національного телемарафону заявила спікерка Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них – це маневри», – заявила Гуменюк.

За її словами, десять російських кораблів перебуває в Чорному морі, один викриває надводну обстановку в Азовському, ракетоносії заведені в пункти базування.

«Після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібно переспорядження. І пам'ятаймо, що у ворога є практика застосування ракетоносіїв просто з бухт», – додала спікерка.

Як зазначила Гуменюк, «наразі ситуація стабільна, але напруження з ракетної небезпеки ми не знімаємо, щоб не втрачали пильність».

Нагадаємо, уночі 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Згодом Росморрічфлот повідомив, що танкер Sig отримав «пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, ймовірно, внаслідок атаки морського дрону». Згодом голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що атаки на російські кораблі – українські спецоперації.

Крім того, у ніч на 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

Теги: росія Чорне море корабель флот

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