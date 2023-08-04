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Росія визнала ефективність ЗСУ в Чорному морі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія визнала ефективність ЗСУ в Чорному морі
Російська влада панікує, адже на обліку в Сочі нині стоять понад 2,5 тис. маломірних суден
фото з відкритих джерел

Міська влада Сочі посилить захист акваторії міста після нічної атаки на Новоросійськ

Після того, як українські дрони підбили російський десантний корабель у Новоросійську, російська влада підвищить рівень захисту акваторії та берегової інфраструктури в Сочі. Про це повідомив голова міста Сочі Олексій Копайгородський.

Копайгородський зазначив, що особливо захищатимуть комплекс причалів, адже на обліку в Сочі нині стоять понад 2,5 тис. маломірних суден. Копайгородський додав, що влада також має намір збільшити кількість камер відеоспостереження системи «Купол».

Нагадаємо, що 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. У результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк.

Відомо, що затопило один із відсіків, через що корабель перекинувся на бік. Наразі корабель буксують до берега. 

Раніше повідомлялося, що вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Були припущення, що порт у Новоросійську атакували морські дрони.

Теги: росія корабель порт

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