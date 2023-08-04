Росія визнала ефективність ЗСУ в Чорному морі

Російська влада панікує, адже на обліку в Сочі нині стоять понад 2,5 тис. маломірних суден

Міська влада Сочі посилить захист акваторії міста після нічної атаки на Новоросійськ

Після того, як українські дрони підбили російський десантний корабель у Новоросійську, російська влада підвищить рівень захисту акваторії та берегової інфраструктури в Сочі. Про це повідомив голова міста Сочі Олексій Копайгородський.

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Копайгородський зазначив, що особливо захищатимуть комплекс причалів, адже на обліку в Сочі нині стоять понад 2,5 тис. маломірних суден. Копайгородський додав, що влада також має намір збільшити кількість камер відеоспостереження системи «Купол».

Нагадаємо, що 4 серпня великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

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На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. У результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк.

Відомо, що затопило один із відсіків, через що корабель перекинувся на бік. Наразі корабель буксують до берега.

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Раніше повідомлялося, що вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Були припущення, що порт у Новоросійську атакували морські дрони.