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    Події в Україні

    Закарпатець передавав ворогам інформацію про ЗСУ

    Чоловік зливав відомості щодо наших військових<br /><br /> - Закарпатець передавав ворогам інформацію про ЗСУ
    Чоловік зливав відомості щодо наших військових

    фото: Офіс Генпрокурора

    Українця підозрюють у державній зраді

    На Закарпатті затримали українця, який співпрацював з окупантами. Він передавав ворогам інформацію про ЗСУ. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

    Чоловікові загрожує в'язниця. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

    Українцеві повідомили про підозру в державній зраді. Зловмиснику обрали найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

    За даними слідства, підозрюваний передавав окупантам відомості та фотографії з дислокацією техніки ЗСУ. Також він курував роботу своїх спільників на території західних областей України.

    Після чергового виконаного завдання в інтересах ворогів зловмисник приїхав на Закарпаття, переховуючись від правоохоронців. Однак чоловіка одразу ж викрили в одному з населених пунктів Берегівського району.

    Нагадаємо, на Донеччині подружжя затримали за держзраду.

    Раніше викрито 38 посадовців і правоохоронців, які допомагали агресору.

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    Теги: СБУ ЗСУ Закарпаття розслідування державна зрада
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    Закарпатець передавав ворогам інформацію про ЗСУ