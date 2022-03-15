Закарпатець передавав ворогам інформацію про ЗСУ

Українця підозрюють у державній зраді

На Закарпатті затримали українця, який співпрацював з окупантами. Він передавав ворогам інформацію про ЗСУ. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Чоловікові загрожує в'язниця. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Закарпатській області.

Українцеві повідомили про підозру в державній зраді. Зловмиснику обрали найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

За даними слідства, підозрюваний передавав окупантам відомості та фотографії з дислокацією техніки ЗСУ. Також він курував роботу своїх спільників на території західних областей України.

Після чергового виконаного завдання в інтересах ворогів зловмисник приїхав на Закарпаття, переховуючись від правоохоронців. Однак чоловіка одразу ж викрили в одному з населених пунктів Берегівського району.

Нагадаємо, на Донеччині подружжя затримали за держзраду.

Раніше викрито 38 посадовців і правоохоронців, які допомагали агресору.

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