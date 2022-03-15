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    Події в Україні

    Російська армія вже втратила в Україні вбитими більше, ніж у Чечні – Зеленський (відео)

    Завершився ще один тяжкий день, який наближає нас до перемоги та миру - Російська армія вже втратила в Україні вбитими більше, ніж у Чечні – Зеленський (відео)
    Завершився ще один тяжкий день, який наближає нас до перемоги та миру
    фото: Офіс президента

    Президент розповів про втрати окупантів

    Уночі 15 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українців. Зокрема він акцентував на тому, що ЗСУ завдають рашистам небачених досі втрат як у живій силі, так і в техніці.

    «Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні вбитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні», – сказав президент.

    Нагадаємо, Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан в Україні (документ).

    Напередодні Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу.

    Теги: ЗСУ армія Володимир Зеленський президент
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    Російська армія вже втратила в Україні вбитими більше, ніж у Чечні – Зеленський (відео)