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    Події в Україні

    ДБР оголосить нардепа Киву у міжнародний розшук

    У січні 2022 року Ілля Кива покинув територію України - ДБР оголосить нардепа Киву у міжнародний розшук
    У січні 2022 року Ілля Кива покинув територію України
    фото: glavcom.ua

    Проросійського дапутата підозрюють у державній зраді

    Слідчі Державного бюро розслідувань зібрали необхідний пакет документів для оголошення народного депутата Іллі Киви в міжнародний розшук, який найближчим часом буде скеровано до закордонних колег. Про це ДБР повідомляє у Telegram.

    Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова 10 березня задовольнив клопотання слідчого управління Державного бюро розслідувань та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву.

    Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що Генпрокуратура України заочно повідомила Іллі Киві підозру у державній зраді. Політик підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.111 ККУ (Державна зрада), ч.2 ст. 436-1 ККУ (Публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму).

    Раніше нардепа виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя».

    У січні Кива покинув територію України. З початку війни він перебуває у Москві..

    24 лютого – у день військового нападу Росії на Україну – народний депутат в онлайн-включенні в ефірі російського телебачення заявив, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього», та повідомив, що українському народу «потрібне звільнення».

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    Теги: суд депутат Україна Державне бюро розслідувань державна зрада розшук
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    ДБР оголосить нардепа Киву у міжнародний розшук