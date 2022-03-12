ДБР оголосить нардепа Киву у міжнародний розшук

У січні 2022 року Ілля Кива покинув територію України

У січні 2022 року Ілля Кива покинув територію України

Проросійського дапутата підозрюють у державній зраді

Слідчі Державного бюро розслідувань зібрали необхідний пакет документів для оголошення народного депутата Іллі Киви в міжнародний розшук, який найближчим часом буде скеровано до закордонних колег. Про це ДБР повідомляє у Telegram.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова 10 березня задовольнив клопотання слідчого управління Державного бюро розслідувань та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що Генпрокуратура України заочно повідомила Іллі Киві підозру у державній зраді. Політик підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.111 ККУ (Державна зрада), ч.2 ст. 436-1 ККУ (Публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму).

Раніше нардепа виключили з фракції «Опозиційна платформа – За життя».

У січні Кива покинув територію України. З початку війни він перебуває у Москві..

24 лютого – у день військового нападу Росії на Україну – народний депутат в онлайн-включенні в ефірі російського телебачення заявив, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього», та повідомив, що українському народу «потрібне звільнення».