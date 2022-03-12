Допомагали ворогу: на Донеччині подружжя затримали за держзраду

Підозрювані через популярні мессенджери передавали інформацію окупантам

Офіс генерального прокурора відзвітував про викриття подружньої пари з Покровська, яка передавала представнику окупаційної адміністрації Росії інформацію про інфраструктурні об'єкти в місті. Про це повідомляє офіційний сайт установи.

За даними слідства, торік восени мешканка Покровська та її чоловік за гроші погодились передавати інформацію щодо об’єктів інфраструктури міста представникам Росії.

«Протягом грудня-лютого, використовуючи месенджери Viber та Telegram, подружжя передавало представнику держави-агресора фото об’єктів соціальної сфери міста, автомобільних та залізничних мостів та розв’язок, інформацію щодо злітно-посадкової смуги аеропорту, місць дислокації військовослужбовців ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Тепер подружжю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб. Їм інкримінують державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомлялося, СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився організатор луцького клубу авіалюбителів «Овал» Ілля Сметанін, який вже раніше потрапляв у поле зору спецслужб через подібну діяльність.

Крім того, 65-річного голову Південної міської територіальної громади Олександра Брюханова взяли під варту за підозрою у державній зраді.

Читайте також: