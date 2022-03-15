Українські військові знищили чотири вертольоти і літак окупантів
Підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога із українського винищувача
У понеділок сили ППО збили 4 російських вертольоти і один літак, а також крилату ракету. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
«14 березня протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України відмінусувала ще 4 вертольоти і один літак окупантів. Крім того, підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога із українського винищувача», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що радіолокаційними засобами Повітряних сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу «Форпост».
«Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряних простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають», – зазначили в командуванні Повітряних сил.
Крім того, є інформація про падіння у Румунії БпЛА типу «Орлан-10», що є на озброєнні збройних сил Росії, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Запорізькій області українські військові знищили 200 одиниць ворожої техніки, яку вони накопичували під Мелітополем.