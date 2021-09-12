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    В Італії чоловік з ножем напав на людей в автобусі

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    В Італії чоловік з ножем напав на людей в автобусі - В Італії чоловік з ножем напав на людей в автобусі
    В Італії чоловік з ножем напав на людей в автобусі
    Фото: Corrierra della Sera

    Зловмисника вдалося затримати

    В італійському місті Ріміні затримали чоловіка після того, як він поранив ножем п'ятьох осіб. Про це повідомляє агентство ANSA.

    За інформацією агентства, інцидент стався в автобусі. Контролери попросили у чоловіка, імовірно сомалійського походження, квиток. У відповідь на вимогу він дістав ніж і вдарив ним обох контролерів.

    Згодом, рятуючись від поліцейських, він поранив ще трьох осіб, в тому числі жінку і дитину.

    Зловмисника вдалося затримати. Місцева прокуратура розпочала слідство.

    Як повідомили в Corrierra della Sera, розглядаються різні версії того, що сталося, не виключається також версія про те, що чоловік діяв з екстремістських мотивів.

    До слова, киянка нанесла співмешканцю смертельний удар ногою, бо той пиячив.

    Як повідомлялося, на Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину.

    До слова, у столиці жорстоко вбили 34-річну жінку, яка знімалася в популярному шоу «Панянка-Селянка».

    Також, у Києві чоловік прийшов у гості до двох жінок і накинувся на них із ножем.

    Теги: кримінал Італія напад чоловік
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    В Італії чоловік з ножем напав на людей в автобусі