В Італії чоловік з ножем напав на людей в автобусі

Зловмисника вдалося затримати

В італійському місті Ріміні затримали чоловіка після того, як він поранив ножем п'ятьох осіб. Про це повідомляє агентство ANSA.

За інформацією агентства, інцидент стався в автобусі. Контролери попросили у чоловіка, імовірно сомалійського походження, квиток. У відповідь на вимогу він дістав ніж і вдарив ним обох контролерів.

Згодом, рятуючись від поліцейських, він поранив ще трьох осіб, в тому числі жінку і дитину.

Зловмисника вдалося затримати. Місцева прокуратура розпочала слідство.

Як повідомили в Corrierra della Sera, розглядаються різні версії того, що сталося, не виключається також версія про те, що чоловік діяв з екстремістських мотивів.

До слова, киянка нанесла співмешканцю смертельний удар ногою, бо той пиячив.

Як повідомлялося, на Оболоні чоловік під час сварки жорстоко вбив дружину.

До слова, у столиці жорстоко вбили 34-річну жінку, яка знімалася в популярному шоу «Панянка-Селянка».

Також, у Києві чоловік прийшов у гості до двох жінок і накинувся на них із ножем.