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    Чоловік відшукав у лісі на Рівненщині велетенський білий гриб (фото)

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    Білі гриби у лісах Рівненщини почали з'являтися тиждень тому - Чоловік відшукав у лісі на Рівненщині велетенський білий гриб (фото)
    Білі гриби у лісах Рівненщини почали з'являтися тиждень тому
    Фото: Любов Романюк/Facebook

    Гігантський гриб заважив майже 1,5 кг

    Житель Рівненщини Михайло Прядун знайшов у лісі білого гриба, який заважив 1440 грамів. Гіганта чоловік відшукав у лісовому масиві на Березнівщині. Фото улову оприлюднила подруга чоловіка Любов Романюк на своїй сторінці у Facebook.

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    Чоловік відшукав у лісі на Рівненщині велетенський білий гриб (фото)
    Чоловік відшукав у лісі на Рівненщині велетенський білий гриб (фото)
    Чоловік відшукав у лісі на Рівненщині велетенський білий гриб (фото)
    Чоловік відшукав у лісі на Рівненщині велетенський білий гриб (фото)
    Фото: Любов Романюк/Facebook

    «Тиждень, як у Березнівському лісі білі наступають», – написала жінка.

    Вона також зауважила, що білий гриб, попри свій розмір, був не пошкоджений комахами.

    «Хто скаже, що оминає таких велетнів, відповім – абсолютно цілий!».

    Раніше на Поділлі, у місті Хмільник Вінницької області, чоловік знайшов сім грибів-дощовиків, розмір кожного більший за людську голову. Найбільший заважив 3 кг.

    Нагадаємо, раніше у селі Карпатське Львівської області троє людей отруїлися грибами. Вони потрапили в реанімацію.

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    Теги: отруєння Facebook жінка чоловік гриби
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    Чоловік відшукав у лісі на Рівненщині велетенський білий гриб (фото)