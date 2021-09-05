Чоловік відшукав у лісі на Рівненщині велетенський білий гриб (фото)
Гігантський гриб заважив майже 1,5 кг
Житель Рівненщини Михайло Прядун знайшов у лісі білого гриба, який заважив 1440 грамів. Гіганта чоловік відшукав у лісовому масиві на Березнівщині. Фото улову оприлюднила подруга чоловіка Любов Романюк на своїй сторінці у Facebook.
«Тиждень, як у Березнівському лісі білі наступають», – написала жінка.
Вона також зауважила, що білий гриб, попри свій розмір, був не пошкоджений комахами.
«Хто скаже, що оминає таких велетнів, відповім – абсолютно цілий!».
Раніше на Поділлі, у місті Хмільник Вінницької області, чоловік знайшов сім грибів-дощовиків, розмір кожного більший за людську голову. Найбільший заважив 3 кг.
Нагадаємо, раніше у селі Карпатське Львівської області троє людей отруїлися грибами. Вони потрапили в реанімацію.