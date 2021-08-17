На Поділлі знайшли гриби, більші за людську голову (фото)

7 грибів заважили 15 кілограмів

На Поділлі, у місті Хмільник Вінницької області, чоловік знайшов сім грибів-дощовиків, розмір кожного більший за людську голову. Про це пише gazetahm.org.

Сезон грибів розпочався вдало для Миколи Гуцола, який приніс з лісу справжніх велетнів. Найбільший заважив 3 кг.

«Збирати гриби – для мене одне задоволення, вони всі смачнючі, і дощовики – не виняток. Ці гриби знають всі мало не з дитинства, але чомусь майже ніхто не бере. А даремно, адже ці білі «голівки» – родичі печериці, дуже смачні та нагадують на смак м’ясо курки. А як апетитно виглядають на сковорідці! Головне, після збирання їх довго не зберігати, аби не позеленіли. Поки всередині білі, готуйте та смакуйте», – розповів чоловік.

Між іншим, дощовики є ще й отруйні, тому важливо знати відмінності їстівних від отруйних.

«Справжні дощовики ростуть по одному, мають тонку і крихку шкірку, а отруйні – міцну та ущільнену, – розповідає Микола Дмитрович. – На їстівних дощовиках зверху помітні дрібні шипи, а от отруйні шипів не мають… І ще – аромат: їстівні дощовики мають приємний грибний аромат на відміну від отруйних.

Дощовики ще й корисні. Їхні цілющі властивості покращують серцево-судинну систему, очищують організм та виводять радіонукліди і токсини, підвищують імунітет, знижують ризик появи пухлин, поліпшують обмінні процеси організму та сприятливо впливають на шкіру.

Нагадаємо, раніше у селі Карпатське Львівської області троє людей отруїлися грибами. Вони потрапили в реанімацію.

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