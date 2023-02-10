Ракета влучила в об’єкт інфраструктури на Прикарпатті

На Івано-Франківщині також успішно спрацювали сили ППО

Російські загарбники під час минулої повітряної тривоги, яка була сьогодні зранку, атакували ракетами Івано-Франківську область. Про це повідомила голова місцевої ОВА Світлана Онищук.

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«Сьогодні наша країна пережила чергову масовану ракетну атаку! Ворог запустив три хвилі ракет. На жаль, під час повітряної тривоги, яка тривала більше трьох годин, окупанти знову завдали ракетних ударів по енергетичному об'єкту в нашій області», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. Але всі відповідні служби оперативно зреагували.

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Разом з тим успішно спрацювали і сили ППО.

Раніше повідомлялося, що російські ракети пошкодили енергооб’єкти у шістьох областях.

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.

Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

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На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.