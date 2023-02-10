Масована ракетна атака на Україну. Зеленський записав відеозвернення

«Сьогоднішні ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити»

Президент України Володимир Зеленський після сьогоднішньої масованої ракетної атаки записав відеозвернення.

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«Ворог сьогодні від ранку запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Усі їхні мішені були – цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання, є жертви. Мої співчуття рідним», – сказав президента.

Він наголосив, що кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії.

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«Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає. І звичайно – дякую нашим Повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей», – додав він.

Раніше повідомлялося, що російські ракети пошкодили енергооб’єкти у шістьох областях.

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.

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Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.