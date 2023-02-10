Головна Країна Політика
search button user button menu button

Масована ракетна атака на Україну. Зеленський записав відеозвернення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масована ракетна атака на Україну. Зеленський записав відеозвернення
Офіс президента

«Сьогоднішні ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити»

Президент України Володимир Зеленський після сьогоднішньої масованої ракетної атаки записав відеозвернення.

«Ворог сьогодні від ранку запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Усі їхні мішені були – цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання, є жертви. Мої співчуття рідним», – сказав президента.

Він наголосив, що кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії.

«Ці ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую всім, хто це розуміє. Дякую всім, хто допомагає. І звичайно – дякую нашим Повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей», – додав він.

Раніше повідомлялося, що російські ракети пошкодили енергооб’єкти у шістьох областях.

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.

Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Читайте також: Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дефіцит бюджету РФ буде ще вищим
На скільки вистачить грошей у Росії? Відповідь аналітиків
Сьогодні, 14:52
Молдова після прольоту ракети викликає російського посла
Молдова після прольоту ракети викликає російського посла
Сьогодні, 13:33
Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість ракет, які випустили окупанти
Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість ракет, які випустили окупанти
Сьогодні, 14:10

Політика

Ракетна атака на Україну. Зеленський записав відеозвернення
Ракетна атака на Україну. Зеленський записав відеозвернення
Зеленський зустрівся із Дудою в Жешуві
Зеленський зустрівся із Дудою в Жешуві
Винищувачі для України: нардеп дав оптимістичний прогноз
Винищувачі для України: нардеп дав оптимістичний прогноз
Зеленський передав королю Бельгії уламок збитого російського літака (фото)
Зеленський передав королю Бельгії уламок збитого російського літака (фото)
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
Замість винищувачів бойові кораблі? Резніков натякнув на нову підтримку для ЗСУ
Замість винищувачів бойові кораблі? Резніков натякнув на нову підтримку для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
26K
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
25K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
19K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
14K
Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців
13K
Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри

Новини

Відібрати у Путіна найвищу нагороду. Кремль відреагував на заяву Макрона
Сьогодні, 14:25
Україна повернула тіла 61 полеглого захисника
Сьогодні, 12:49
У Львівській області можливі перебої зі світлом
Сьогодні, 11:33
У Львові та області пролунали вибухи
Сьогодні, 11:27
У Вінниці працює ППО
Сьогодні, 11:21
СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон
Сьогодні, 04:30

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту