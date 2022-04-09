Військові звільнили від окупантів село на Харківщині (фото)
Військові привезли гуманітарну допомогу мешканцям звільненого села
Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Вільхівка в Харківській області. Про це повідомив керівник Харківського гарнізону Сергій Мельник на своїй сторінці у Facebook.
«Ще один напрямок на Харківщини звільнено від ворога - селище Вільхівка!» - написав він.
Після звільнення села від окупантів населенню було надано необхідну гуманітарну допомогу у вигляді харчових наборів та побутових засобів, засобів індивідуальної гігієни.
Мельник зазначив, що ситуація на зазначеному напрямку - керована та контролюється силами сектору безпеки та оборони Харківської області.
Як повідомлялося, в селі Гусарівка Ізюмського району (Харківщина) російські військові довго катували, а потім спалили живцем цілу родину.