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    Події в Україні

    Військові звільнили від окупантів село на Харківщині (фото)

    Українські військові вибивають ворогів із захоплених населених пунктів - Військові звільнили від окупантів село на Харківщині (фото)
    Українські військові вибивають ворогів із захоплених населених пунктів
    фото: Сергій Мельник/Facebook

    Військові привезли гуманітарну допомогу мешканцям звільненого села

    Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Вільхівка в Харківській області. Про це повідомив керівник Харківського гарнізону Сергій Мельник на своїй сторінці у Facebook.

    «Ще один напрямок на Харківщини звільнено від ворога - селище Вільхівка!» - написав він.

    Після звільнення села від окупантів населенню було надано необхідну гуманітарну допомогу у вигляді харчових наборів та побутових засобів, засобів індивідуальної гігієни.

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    Військові звільнили від окупантів село на Харківщині (фото)
    Військові звільнили від окупантів село на Харківщині (фото)
    Військові звільнили від окупантів село на Харківщині (фото)
    фото: Сергій Мельник/Facebook

    Мельник зазначив, що ситуація на зазначеному напрямку - керована та контролюється силами сектору безпеки та оборони Харківської області.

    Як повідомлялося, в селі Гусарівка Ізюмського району (Харківщина) російські військові довго катували, а потім спалили живцем цілу родину.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Військові звільнили від окупантів село на Харківщині (фото)