Військові звільнили від окупантів село на Харківщині (фото)

Військові привезли гуманітарну допомогу мешканцям звільненого села

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Вільхівка в Харківській області. Про це повідомив керівник Харківського гарнізону Сергій Мельник на своїй сторінці у Facebook.

«Ще один напрямок на Харківщини звільнено від ворога - селище Вільхівка!» - написав він.

Після звільнення села від окупантів населенню було надано необхідну гуманітарну допомогу у вигляді харчових наборів та побутових засобів, засобів індивідуальної гігієни.

Мельник зазначив, що ситуація на зазначеному напрямку - керована та контролюється силами сектору безпеки та оборони Харківської області.

Як повідомлялося, в селі Гусарівка Ізюмського району (Харківщина) російські військові довго катували, а потім спалили живцем цілу родину.