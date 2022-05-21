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    Події в Україні

    Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ

    Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 4-річного хлопчика та його 6-річної сестри - Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ
    Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 4-річного хлопчика та його 6-річної сестри
    фото з відкритих джерел

    Трагедія трапилася у Туреччині, підозрюваного затримали

    В Аланії, що в Туреччині, громадянин України вбив двох своїх дітей. Про це повідомляють місцеві пабліки.

    Інцидент стався близько 08:30 ранку 21 травня, жінка кричала, що її чоловік зарізав її дітей ножем та попросила допомоги у мешканців району. Сусіди, почувши крики жінки про допомогу, повідомили про ситуацію в екстрену службу 112.

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    Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ
    Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ
    Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ
    Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ
    Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ
    Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ
    Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ
    Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ

    Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 4-річного хлопчика та його 6-річної сестри. Підозрюваного затримали на місці пригоди. Жінка розповіла, що вони приїхали з України та винаймали квартиру, вона жила внизу зі свекрухою, а чоловік – нагорі з дітьми. Чоловік намагався вбити і дружину, але вона втекла та замкнулася в кімнаті.

    За даними видання NewsRoom, чоловік, що скоїв убивство – 37-річний Олексій Навроцький. Він відзнакою закінчив Харківський національний університет імені Василя Каразіна за спеціальністю «банківська справа».

    Олексій Навроцький. Фото newsroom.kh.ua

    Олексій Навроцький. Фото newsroom.kh.ua

    Із 2009 до 2014 року працював в апараті Верховної Ради помічником нардепа. Двічі обирався депутатом Харківської райради, а у 2015 році пройшов до Харківської міської ради, був членом фракції «За Харків, за Відродження». До війни обіймав посаду проректора з наукової роботи ХНУ імені Каразіна. З березня перебував у відпустці, яку взяв «за власний рахунок».

    Раніше повідомлялося, що житель Іркутської області РФ відсвяткував День перемоги убивством рідної сестри. Причиною злочину стала її позиція щодо пропагандистської акції «Безсмертний полк».

    Теги: День Перемоги Харків трагедія росія окупанти ЗМІ депутат війна райради смерть Україна жінка чоловік університет окупація #stoprussia
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    Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ