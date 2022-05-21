Колишній депутат Харківської міськради зарізав двох своїх дітей – ЗМІ

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 4-річного хлопчика та його 6-річної сестри

Трагедія трапилася у Туреччині, підозрюваного затримали

В Аланії, що в Туреччині, громадянин України вбив двох своїх дітей. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Інцидент стався близько 08:30 ранку 21 травня, жінка кричала, що її чоловік зарізав її дітей ножем та попросила допомоги у мешканців району. Сусіди, почувши крики жінки про допомогу, повідомили про ситуацію в екстрену службу 112.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 4-річного хлопчика та його 6-річної сестри. Підозрюваного затримали на місці пригоди. Жінка розповіла, що вони приїхали з України та винаймали квартиру, вона жила внизу зі свекрухою, а чоловік – нагорі з дітьми. Чоловік намагався вбити і дружину, але вона втекла та замкнулася в кімнаті.

За даними видання NewsRoom, чоловік, що скоїв убивство – 37-річний Олексій Навроцький. Він відзнакою закінчив Харківський національний університет імені Василя Каразіна за спеціальністю «банківська справа».

Олексій Навроцький. Фото newsroom.kh.ua

Із 2009 до 2014 року працював в апараті Верховної Ради помічником нардепа. Двічі обирався депутатом Харківської райради, а у 2015 році пройшов до Харківської міської ради, був членом фракції «За Харків, за Відродження». До війни обіймав посаду проректора з наукової роботи ХНУ імені Каразіна. З березня перебував у відпустці, яку взяв «за власний рахунок».

Раніше повідомлялося, що житель Іркутської області РФ відсвяткував День перемоги убивством рідної сестри. Причиною злочину стала її позиція щодо пропагандистської акції «Безсмертний полк».