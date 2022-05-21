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    Економіка та фінанси

    Португалія надасть Україні до €250 млн фінансової підтримки

    Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта (ліворуч) та премʼєр-міністр України Денис Шмигаль - Португалія надасть Україні до €250 млн фінансової підтримки
    Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта (ліворуч) та премʼєр-міністр України Денис Шмигаль
    Фото: Facebook / Денис Шмигаль

    Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року

    Португалія надасть Україні до 250 мільйонів євро (7,8 мільярда гривень) фінансової підтримки.

    Меморандум щодо цього підписали в Києві 21 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр Португалії Антоніу Кошта. Про це повідомив український глава уряду в Telegram.

    «Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року. Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дозволить швидше відновитися після нашої перемоги», — зазначив він.

    Японія надає Україні кредит на 30 років. 13 млрд єн — це перша частина узгодженої фінансової допомоги між Україною та Японією, буде спрямовано до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу, на підтримку найбільш незахищеного населення України.

    21 травня, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги на $40 млрд. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку нашої країни.

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    Теги: росія окупанти кредит війна Меморандум Португалія Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Португалія надасть Україні до €250 млн фінансової підтримки