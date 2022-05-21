Португалія надасть Україні до €250 млн фінансової підтримки

Португалія надасть Україні до 250 мільйонів євро (7,8 мільярда гривень) фінансової підтримки.

Меморандум щодо цього підписали в Києві 21 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр Португалії Антоніу Кошта. Про це повідомив український глава уряду в Telegram.

«Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року. Це допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дозволить швидше відновитися після нашої перемоги», — зазначив він.