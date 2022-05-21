Війна продемонструвала слабкість Росії

Росіяни виявилися рабами на своїй землі

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О лице РФ

Эта война, в итоге, покажет не силу России, как рассчитывал Кремль, а наоборот – ее слабость. Происходящее неизбежно будет иметь/уже имеет продолжение внутри самой РФ.

Тут речь идет не просто о лице Путина, которого давно нет (и сохранять в этом смысле нечего). Тут речь идет о лице самой РФ. Не с точки зрения внешнего восприятия, а с точки зрения внутренних процессов.

Ведь куда ни посмотри – везде рабский менталитет. Возьмем, например, ЯНАО. Один из самых богатых регионов (энергоресурсы). Так там есть города, в которых до сих около 20% бараков. Вот такое «вставание с колен».

Впрочем, чему удивляться, если церкви у них на улицах Ленина, а похоронные услуги – на улицах Энтузиастов. Воруют при этом везде. Городами воруют. Сразу вспоминается «голубой воришка» и лицо Табакова. Сам же играл в него и сам же поддерживал Путина. Пока жив был.

Выходит, в Украине они хотят воровать и убивать, а у себя – держать «глубинный народ» на страхе и пропаганде за быдло. Зоны в РФ, как говорят – это настоящие пыточные (включая методы «с швабрами»). Если российские военные и наемники – это животные, то можно себе представить, на что способны зеки.

И вот они хотят это делать везде, а не только в России. Любой уважающий себя народ на позволил бы такого. В Украине такой режим быстро снесли бы. А в России – раболепие. Президент-царь. И там это считается, типа, норм.

Люди оказались рабами на своей же (или уже не на своей?) земле. Видимо, отмены крепостного права в головах не получилось. Указ издать – одно дело. А ты возьми и в голове отмени рабский менталитет – это куда сложнее.

Вот и не знают они сами, кто в итоге. Стадо, которое теперь ещё послали на войну.

Они хотя бы кокошники на День России надевали что ли, тогда было бы понятно, что россияне. А так – не разберешь, кто они такие вообще. Или они и кокошников боятся? Потому что это мордовская тема. Боятся признать в себе часть мордвы, вместо мифа об «одном народе» с украинцами, которого их же послали убивать.

Джерело: блог Олесі Яхно

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