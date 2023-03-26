Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залужний привітав Нацгвардію видовищним роликом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Залужний привітав Нацгвардію видовищним роликом
Залужний подякував нацгвардійцям за стійкість та відвагу
фото з відкритих джерел

26 березня нацгвардійці відзначають професійне свято

В Україні 26 березня відзначають День Національної гвардії. Привітання для братів по зброї записав головнокомандувач Збройних сил України Валерів Залужний. Видовищний ролик він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

«Дорогі брати по зброї! Честь, мужність, закон – це ті поняття, що об‘єднують усіх нацгвардійців. За вами – не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі та українському народу – це не просто пусті слова. Проявляєте неабияку стійкість та відвагу. Ціною власного життя виборюєте свободу для кожного українця. Зі Збройними Силами України, з перших днів російської агресії, ви героїчно б’єтеся на найскладніших ділянках фронту. Плечем до плеча. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині – ми непереможні. З Днем Національної гвардії! Слава Україні!», – ідеться у вітанні Залужного.

Раніше голова Служби безпеки України Василь Малюк привітав співробітників із річницею створення СБУ.

Читайте також: 26 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: закон традиції безпека свято Василь Малюк Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ тримають оборону Бахмута
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Вчора, 11:23
Залужний розповів про надважливе стратегічне значення Бахмута
Залужний розповів про надважливе стратегічне значення Бахмута
14 березня, 16:59
Навколішки перед домовиною зі сльозами на очах: як Залужний прощався із Да Вінчі
Навколішки перед домовиною зі сльозами на очах: як Залужний прощався із Да Вінчі
10 березня, 23:38

Події в Україні

Росія почала регулярно отримувати іранські дрони – британська розвідка
Росія почала регулярно отримувати іранські дрони – британська розвідка
Російський наступ в Україні досягає кульмінації – ISW
Російський наступ в Україні досягає кульмінації – ISW
Залужний привітав Нацгвардію видовищним роликом
Залужний привітав Нацгвардію видовищним роликом
У Львові вночі стався потужний вибух: що відомо
У Львові вночі стався потужний вибух: що відомо
Росіяни у Краматорську зруйнували будівлю заснованого китайцем вишу
Росіяни у Краматорську зруйнували будівлю заснованого китайцем вишу
Пожежі в Росії та реакція Пентагону на заяву Путіна про ядерну зброю в Білорусі: головне за ніч
Пожежі в Росії та реакція Пентагону на заяву Путіна про ядерну зброю в Білорусі: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Священники Московського патріархату зробили фото з українськими паспортами, але щось пішло не так
12K
Японський студент прийшов на вручення дипломів в образі Зеленського
7721
«Зеленський – Гітлер». Румунська сенаторка, яка закликала анексувати частину України, знову прославилася
5513
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
5498
Виселення Московської церкви з українських Лавр: одіозні батюшки влаштували провокацію (відео)
4641
26 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
Вчора, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
Вчора, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Вчора, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
24 березня, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
24 березня, 07:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту