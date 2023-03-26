Залужний привітав Нацгвардію видовищним роликом

26 березня нацгвардійці відзначають професійне свято

В Україні 26 березня відзначають День Національної гвардії. Привітання для братів по зброї записав головнокомандувач Збройних сил України Валерів Залужний. Видовищний ролик він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

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«Дорогі брати по зброї! Честь, мужність, закон – це ті поняття, що об‘єднують усіх нацгвардійців. За вами – не тільки правопорядок і безпека. Щодня на полі бою ви здійснюєте подвиги, демонструєте, що вірність присязі та українському народу – це не просто пусті слова. Проявляєте неабияку стійкість та відвагу. Ціною власного життя виборюєте свободу для кожного українця. Зі Збройними Силами України, з перших днів російської агресії, ви героїчно б’єтеся на найскладніших ділянках фронту. Плечем до плеча. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині – ми непереможні. З Днем Національної гвардії! Слава Україні!», – ідеться у вітанні Залужного.

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