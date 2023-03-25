Малюк привітав співробітників СБУ: Ми робимо все, аби пришвидшити перемогу України

СБУ посилює роботу за всіма напрямами

Голова Служби безпеки України Василь Малюк привітав співробітників із річницею створення СБУ.

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«31-шу річницю створення Служби безпеки України ми знову відзначаємо зі зброєю в руках, захищаючи найцінніше – свою Батьківщину. Та якщо рік тому першочерговою метою було стримати ворога, то сьогодні ми робимо все, аби пришвидшити звільнення рідної землі. Картина війни суттєво змінилася за цей час. І в цьому є вагомий внесок СБУ, яка пліч-о-пліч із побратимами з ЗСУ та всіма Силами безпеки і оборони наближає Перемогу», – йдеться у привітанні.

Малюк зазначив, що співробітники СБУ виконують свій професійний обов’язок з честю і великою відповідальністю, воюють у найгарячіших точках війни. «Посилюємо роботу за всіма напрямами – від контррозвідки до кібербезпеки. Розслідуємо воєнні злочини окупантів, аби вони відповіли за скоєне. СБУ працює системно та ефективно. Боремося як із зовнішнім ворогом, так із внутрішнім – зрадниками й колаборантами, які кликали «руській мір» до нашого дому. Але ми нещадно вимітаємо це сміття! І надалі продовжимо очищувати країну!» – заявив голова СБУ.

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Служба безпеки докладає максимум зусиль, аби звільнити Україну від ворожої навали, зазначив Малюк.

«Тож щиро вітаю всіх співробітників СБУ, які вірою та правдою служать своїй Батьківщині! Ви довели, що є частиною народу, який неможливо зламати! Завдяки справжнім Героям Україна була, є і обов’язково буде!» – переконаний голова СБУ.