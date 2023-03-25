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Малюк привітав співробітників СБУ: Ми робимо все, аби пришвидшити перемогу України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Малюк привітав співробітників СБУ: Ми робимо все, аби пришвидшити перемогу України
Малюк заявив, що СБУ працює системно та ефективно
фото: СБУ

СБУ посилює роботу за всіма напрямами 

Голова Служби безпеки України Василь Малюк привітав співробітників із річницею створення СБУ.

«31-шу річницю створення Служби безпеки України ми знову відзначаємо зі зброєю в руках, захищаючи найцінніше – свою Батьківщину. Та якщо рік тому першочерговою метою було стримати ворога, то сьогодні ми робимо все, аби пришвидшити звільнення рідної землі. Картина війни суттєво змінилася за цей час. І в цьому є вагомий внесок СБУ, яка пліч-о-пліч із побратимами з ЗСУ та всіма Силами безпеки і оборони наближає Перемогу», – йдеться у привітанні.

Малюк зазначив, що співробітники СБУ виконують свій професійний обов’язок з честю і великою відповідальністю, воюють у найгарячіших точках війни. «Посилюємо роботу за всіма напрямами – від контррозвідки до кібербезпеки. Розслідуємо воєнні злочини окупантів, аби вони відповіли за скоєне. СБУ працює системно та ефективно. Боремося як із зовнішнім ворогом, так із внутрішнім – зрадниками й колаборантами, які кликали «руській мір» до нашого дому. Але ми нещадно вимітаємо це сміття! І надалі продовжимо очищувати країну!» – заявив голова СБУ.

Служба безпеки докладає максимум зусиль, аби звільнити Україну від ворожої навали, зазначив Малюк.

«Тож щиро вітаю всіх співробітників СБУ, які вірою та правдою служать своїй Батьківщині! Ви довели, що є частиною народу, який неможливо зламати! Завдяки справжнім Героям Україна була, є і обов’язково буде!» – переконаний голова СБУ.

Теги: СБУ Василь Малюк війна

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