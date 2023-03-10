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Навколішки перед домовиною зі сльозами на очах: як Залужний прощався із Да Вінчі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Навколішки перед домовиною зі сльозами на очах: як Залужний прощався із Да Вінчі

Серед тих, хто віддав сьогодні останню шану Герою України, був і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був серед тисяч тих, хто сьогодні на  Майдані Незалежності проводив в останню путь Героя України Да Вінчі. Прихиливши коліна на знак пошани до загиблого, він довго стояв посеред площі, перед домовиною. А в очах, у здавалось би, завжди сильного та стриманого очільника Збройних  сил, бриніли сльози, бо не зберіг ще одного справжнього патріота України. 

Згодом він зробив не менш щемливий допис у своєму Telegram зазначивши, що навколо Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) об’єднувалися люди з єдиною але важливою метою. 

«Важко підібрати слова. Вони не допоможуть загасити біль втрати. Да Вінчі приєднався до нашої військової сім'ї дев'ять років тому. Зовсім молодий хлопець зі щирими очима, який нічого і ніколи не боявся. Я добре знав Дмитра. Навколо нього об’єднувалися люди зі спільною метою – боротися за свою країну», – зазначив Залужний.

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Нагадаємо, у Києві на Майдані Незалежності сотні містян прийшли попрощатися з Дмитром Коцюбайлом – Героєм України та наймолодшим командиром відомої штурмової роти «Вовки Да Вінчі». 

З 12-ї церемонія прощання тривала в Михайлівському соборі. За кілька хвилин до того, як твори Героя привезли на Майдан, почали лунати лозунги «Слава Україні», «Герої не вмирають». 

На Майдан Незалежності, де попрощалися з воїном, прийшли понад тисячі українців – побратими, посестри, волонтери та небайдужі кияни. Дехто їхав на прощання з воїном з іншої частини України. Ілона Боднар та Софія Мельник приїхали разом зі Львова, аби попрощатися з легендою – хоча ніколи не були з ним знайомі. 

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Про загибель Да Вінчі у Бахмуті під час обстрілу стало відомо 7 березня. Свідками стали фотографи Костянтин і Влада Ліберови, яких військовий фактично врятував, наказавши лишатися в укритті. 

«Це сталось у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам лишитись в укритті. Вибухи, багато вибухів. За хвилину крики: «Медика! Медика! Да Вінчі!». Ми до останнього вірили. Ми до останнього молились. Ти був найсміливішим, найвідчайдушнішим з усіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним», – розповіло подружжя.

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Теги: Софія обстріл кияни влада Валерій Залужний втрати

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