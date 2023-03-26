26 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день слід піти на риболовлю, особливо завзятим рибалкам

Сьогодні, 26 березня, в Україні святкується День Національної гвардії. Крім того, світова спільнота відзначає День хворих на епілепсію, або Фіолетовий день. Православні віряни вшановують пам'ять Никифора-сповідника.

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День Національної гвардії

26 березня Україна святкує День Національної гвардії України. Колишній День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України призначено відзначати згідно з Указом Президента України від 18 березня 2015 року.

фото: Facebook / Національна гвардія України

До 2000 року свято відзначалося щорічно 4 листопада у день прийняття Верховною радою України 1991 року закону «Про Національну гвардію України». Тож, як самостійна силова структура Нацгвардія існувала з 1991 по 2000 роки, а як військове формування з правоохоронними функціями на базі Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України із залученням нових військових кадрів на добровольчій основі — з 13 березня 2014 року.

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Сучасна Національна гвардія України – підрозділ, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України та має правоохороні функції. Вона була створена 12 березня 2014 року. До її складу увійшли внутрішні війська України, добровольці та патріоти, що стали на захист народу і державності України в один з найважчих моментів у новітній історії країни, посягань на її цілісність і суверенітет.

Фіолетовий день (День хворих на епілепсію)

Щорічно 26 березня в світі відзначають День хворих епілепсією. Відзначати цю дату під назвою «Фіолетовий день» в 2008 році запропонувала дев'ятирічна дівчинка Кессіді Меган, страждаюча від епілепсії, щоб показати, що люди з таким діагнозом такі ж, як і здорові.

Ініціативу Кессіді підтримали в різних країнах світу. З 2009 року щороку 26 березня активісти поширюють інформацію про епілепсію і необхідну першу допомогу людям із цим захворюванням. На аукціонах, ярмарках і спортивних заходах збираються кошти для допомоги особам із цим діагнозом.

фото з відкритих джерел

Таких людей у світі чимало. Епілепсія вважається одним із найбільш поширених хронічних неврологічних захворювань людини. Воно проявляється раптовими судомними нападами.

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Є відомості, що на епілепсію страждали багато відомих людей. Серед них Юлій Цезар, Олександр Македонський, Нострадамус, Данте Аліг'єрі, Іван Грозний, Наполеон Бонапарт, Федір Достоєвський, Альфред Нобель, Вінсент ван Гог.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 26 березня вшановує пам'ять Никифора-сповідника, який жив у кінці першого тисячоліття нашої ери і прославився благочестивим життям і подвигами в ім'я віри. Залишив після себе безліч літературних праць, присвячених богослов'я.

У народі говорили: «На Никифора стежки чорніють, а сніг тривожиться».

Традиції

В цей день просто слід піти на риболовлю, особливо завзятим рибалкам. Так як вважається, що в Нікіфоров день відмінно судак клює, язь, окунь, плотва та щука.

До речі, зауважте, якщо гуси хлюпаються у воді, то і кльов буде хорошим. Так як зараз піст, то риба стане відмінною пісною стравою. Тому часто у цей час варили юшку.

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Цей день краще провести час подалі від лісу, тому що як раз прокидається ведмідь, а його наші предки вважали людиною-перевертнем. Тому багато прикмет були пов’язані саме з цією твариною. Наприклад, іменинників вважали такими ж міцними і сильними, як ведмідь, але і такими ж повільними, навіть хода в них схожа. Такі люди надійно вберігають будинок та домашнє вогнище.

Народні прикмети

Якщо берези рясно «плачуть соком», то це говорить про холодну погоду влітку та дощі

присутність сонячного і сухого дня – про багатий врожай.

присутність сонячного і сухого дня – про багатий врожай. Наявність туману – про часті дощі влітку.

Якщо у воді почали хлюпатися гуси – про наближення потепління.

Ведмідь прокинувся – настала справжня весна.

Північний вітер і рання гроза – до холодної весни. Якщо під час грози віє вітер південний, весна буде теплою.

На Никифора потрібно з повагою ставитися до рослин. Якщо в цей день зрубати дерево, то можна накликати біду.

Сни з 25 на 26 березня безпечні, але краще про них нікому не розповідати. Сновидіння, побачені вдень 26 березня, не виповняться.

Заборони

Не варто сьогодні ходити без необхідності в ліс.

Забороняєтья наносити шкоду рослинам і деревам.

Іменини

У цей день іменини святкують Олександр, Терентій, Микола, Христина, Михайло та Григорій.